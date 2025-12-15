昨年７月に第１子出産を発表し、仕事復帰を果たした日本テレビの徳島えりかアナウンサーが１５日までに、自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。１３日のインスタグラムで「明日夜７時からの『誰も知らない明石家さんま』にてアシスタントを務めております」とつづり、ドットのような柄感のフレアワンピースに白のヒールを合わせたエレガントコーデ。「久々のさんまさんに圧倒されました大笑いして、感動して、あっ