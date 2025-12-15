オーストラリアは世界で初めて16歳未満の子どもによるソーシャルメディア（SNS）の利用を全面的に禁止する法律を施行した。2025年12月14日のバラエティー番組「サンデージャポン」（TBS系）は若者のSNS禁止についてとりあげた。「友達との連絡ツールがなくなるので困る」この法律の背景にあるのは、SNSによるいじめやデマの拡散によって様々な苦痛を受けている子どもが増加、自殺に追い込まれた子どももいるということが挙げられる