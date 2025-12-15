任期満了に伴う錦江町長選挙で2期目の当選を無投票で果たした現職の新田敏郎さんに15日朝、当選証書が手渡されました。 今月9日に告示された鹿児島県錦江町の町長選挙は、現職の新田敏郎さん(60)のほかに立候補の届け出はなく、新田さんが無投票で2期目の当選を果たしました。 新田さんは15日朝、当選証書を受け取り、2期目への抱負を語りました。 （錦江町長選で再選・新田敏郎さん）「1期目の施策をさらに加速させ、少しでも