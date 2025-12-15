冬野菜の代表格の白菜。鍋の具として親しまれていますが、じつは生でも食べられるのをご存じですか？今回ご紹介するメニューは、「鶏肉と白菜の和風シーザーサラダ」。香ばしく焼いたカリカリの鶏もも肉と、生の白菜のシャキシャキとした食感のコントラストが絶妙です！『鶏肉と白菜の和風シーザーサラダ』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉……1枚（約250g）白菜……1/8株（約250g）〈ドレッシング〉マヨネーズ……大さじ3しょうゆ