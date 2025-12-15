今年もあと2週間あまりです。鹿児島県内の郵便局では15日、年賀状の受け付けが始まりました。 鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、年賀状の受付開始に合わせてイベントが行われました。 幼稚園児23人が元気よく2曲を合唱し、自分たちで書いた年賀状をひとりずつ投かんしました。 （園児）「（友達と）アイス食べているところをかいた。（Qお正月楽しみなことは？）お餅つきです」 全国の年賀はがきの発行枚数は、ピークだ