県内は西高東低の気圧配置となり北部では雪や雨となっているところがあります。このあと昼過ぎからは中部や南部では晴れる見込みです。午前7時ごろ長野市では大粒の雪が降り木々や車に積もっていました。県内は西高東低の気圧配置で14日から雪が降り午前10時現在の積雪は上田市菅平で24センチ、大町で22センチなどとなっています。大雪のピークは過ぎていますが一部の地域で雪が降る予想で16日正午までに降る24時間降雪量は