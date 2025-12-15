モデルの高橋ユウ（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫で元K-1ファイター・卜部弘嵩（36）との“久々”という2ショットを披露した。【写真】「美男美女」「ユウさん綺麗」夫・卜部弘嵩との夫婦ショットを披露した高橋ユウ高橋は「気づいたら久々の2ショット @hirotakaurabe 母が子ども達を連れてきてくれるのを待っている間」とのコメントとともに、2人で笑顔を見せる写真をアップした。この投稿にファンからは「美