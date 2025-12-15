参院予算委で質問を聞く高市首相＝15日午前参院予算委員会は15日、2025年度補正予算案に関する総括質疑を実施した。高市早苗首相は、所得税が生じる「年収の壁」引き上げに関し「与党の税制調査会で、現段階では課税最低限は168万円までたどり着いた」と語った。上げ幅や減税の恩恵を受ける対象などについて「議論を深める段階に来ている」とした。最低賃金の引き上げへ環境整備を進める考えも重ねて示した。自民党は年収の壁