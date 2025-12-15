上野愛咲美女流名人囲碁の第29期女流棋聖戦は15日、東京都千代田区の竜星スタジオで挑戦者決定戦が打たれ、上野愛咲美女流名人（24）が茂呂有紗三段（26）を破って妹の上野梨紗女流棋聖（19）への挑戦権を獲得し、姉妹でのタイトル戦が実現することになった。タイトル保持者を決める3番勝負は来年1月15日に開幕。日本棋院によると姉妹でのタイトル戦は1985年の女流本因坊戦、本田幸子女流本因坊―楠光子七段（共に肩書・段位