スウェーデンから帰国し、ノーベル賞のメダルを手に取材に応じる京都大の北川進特別教授。右は授与された賞状＝15日午前、大阪空港今年のノーベル化学賞を受賞した京都大の北川進特別教授（74）が15日、記念講演や授賞式など関連する一連の日程を終え、スウェーデンの首都ストックホルムから帰国した。大阪空港で報道陣の取材に応じ、疲れを見せつつも「非常に密度の高い多忙な1週間を過ごした」と振り返った。北川さんは、授