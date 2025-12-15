シンガーソングライター・優里が、来年1月13日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）の主題歌を担当することが決定した。【写真】竹内涼真×井上真央『再会〜Silent Truth〜』ビジュアル本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（