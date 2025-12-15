お正月まであと半月、2026年の年賀はがきの受け付けが、15日朝から全国で始まりました。東京・千代田区の郵便局では、ポストに年賀状専用の差し出し口が設けられ、朝から早速、投函（とうかん）に来る人の姿が見られました。投函に来た人からは「15日に必ず出すと毎年決めている。SNSは受け取りが薄いと思っていた。紙だと一枚一枚思いを込めて見られる。手に取る重みがある」「30通あるかどうか。減ってはいる」といった声が聞か