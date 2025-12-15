国会は会期末を17日に控え、今年度補正予算案の審議が大詰めを迎えています。【映像】今年度補正予算案の審議が大詰め高市総理は、「年収の壁」の見直しについて「どのような所得階層にどう控除を引き上げれば減税の恩恵が届くか、議論を深めている」と説明しました。「働き控えをきちんと解消していくと、手取りを増やしていくと、方向性は一致しております」（高市総理大臣）政府・自民党は、所得税がかかり始める「年収の