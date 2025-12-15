【サンティアゴ＝大月美佳】南米チリで１４日、任期満了に伴う大統領選の決選投票が行われ、即日開票された。強硬な移民政策を掲げる野党・共和党の右派ホセアントニオ・カスト元下院議員（５９）が与党候補を破り、当選を確実にした。かつて左派政権が席巻した南米での右派勢力の揺り戻しの傾向が顕著となった。選挙管理当局の発表によると、開票率９９・８９％で、カスト氏の得票率は５８・１７％に達した。左派連合候補で、