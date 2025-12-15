“ミスター藤枝”誕生へ！サッカー元日本代表で、J2藤枝の槙野智章新監督が15日、本拠地の藤枝総合で就任会見に臨んだ。オリジナル色満載の熱い決意表明だった。現役引退会見時と同様にプロジェクターを使用し、自身の考えを熱くプレゼン。「観ている人も、やっている人も楽しいサッカーをしたい」という意気込みとともに「マネジメント」、「タクティクス」、「カルチャー」をテーマにホームタウンなどピッチ外を含めた「チー