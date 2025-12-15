オーストラリアのビーチで発生した銃撃事件で、警察は容疑者が父と息子の親子2人だったと明らかにしました。地元警察によりますと、シドニーのボンダイビーチ付近で14日、銃撃事件が発生し15人が死亡、40人以上がけがをしました。容疑者は50歳の父親と24歳の息子で、父親は警察に射殺され、息子は治療を受けています。また、死亡した父親と関わりがあるとみられる車両からは爆発装置が見つかったということです。地元メディアは現