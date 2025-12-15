日本サッカー協会(JFA)は15日、「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」に臨むU-18日本代表において、横浜FCユースのDF秦樹、鹿児島城西高のFW大石脩斗が怪我で不参加になると発表した。上記2名に代わる追加招集選手は昌平高のMF山口豪太、FC東京U-18のFW尾谷ディヴァインチネドゥとなる。同代表は18日の第1戦で静岡ユース、20日の第2戦でU-18スペイン代表、21日の第3戦でU-18オーストラリア代表と戦う。