日本サッカー協会(JFA)は15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」(ケーズデンキスタジアム水戸/茨城)に向けたU-22日本代表メンバーを発表した。活動期間は21日から27日までとなり、24日に同大会の準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。27日に3位決定戦と決勝が行われる。全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)に出場している選手については、遅れてチームに合流する予定。同代表は今後、来年1月開幕の「AFC U23アジアカップ