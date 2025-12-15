2026年1月7日よりテレビ大阪で放送がスタートする、チュートリアルの徳井義実と桃月なしこのW主演ドラマ『令和に官能小説作ってます』の追加キャストとして、髙畑遊、九十九黄助、内藤秀一郎、西野遼、早織、八木奈々、遠藤久美子、星田英利、遼河はるひ、倉須洸、山本かりんの出演が発表。また、主題歌を#Mooove!が担当することが決定し、あわせてキービジュアルと予告が公開された。 参考：徳井義実