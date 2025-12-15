年賀状の引き受けがきょうから全国一斉に始まり、県内でも多くの人が郵便局を訪れ思いを込めた一枚を投函しました。 【写真を見る】ぬくもりある思いを込めた一枚を…全国一斉に年賀状の引き受け始まる配達枚数が激減その実態と理由は（山形） 来年の元日の配達に間に合うようと、郵便局には朝から多くの人が訪れました。 記念のセレモニーを演奏で盛り上げた園児たちも一生懸命、年賀状をかきあげポストに投函です！