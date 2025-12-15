北海道・札幌方面東警察署は2025年12月14日、札幌市東区に住む無職の女（60）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。女は12月14日午後0時10分ごろ、81歳の母親の頭をギターで複数回殴り、左前頭部に全治3週間のけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、女は出血を見て自ら消防に通報したということです。女は調べに対し「間違いない」と容疑を認めています。