神奈川県で住宅が燃える火事が相次いで発生し、あわせて3人が死亡しました。15日午前1時半前、厚木市緑ヶ丘の住宅で「外の室外機が燃えている。爆発音が2回した」と110番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。高齢夫婦の2人暮らしとみられ、警察が身元の確認を急いでいます。また、午前5時前には大磯町の住宅でも火事があり、1人が搬