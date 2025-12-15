バドミントン女子ダブルスの志田千陽選手と松山奈未選手の"シダマツペア"がSJリーグ鳥取大会で限定復活。杉山凜選手と工藤彩歩選手のペアに勝利しました。シダマツペアは高校生の時に初めてペアを組み、2024年のパリ五輪では銅メダルを獲得しました。日本時間8月30日の世界選手権でも銅メダルに輝き、この大会を最後に11年間のペアを解消。それでも、同じ再春館製薬所に所属の2人はSJリーグ鳥取大会で限定復活しました。ダブルス2