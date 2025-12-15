混合ダブルス1次Lチェコ戦の第1エンド、スイープする小穴桃里（右）、青木豪＝ケロウナ（共同）【ケロウナ（カナダ）共同】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第9日は14日、カナダのケロウナで混合ダブルスの1次リーグが行われ、日本の小穴桃里、青木豪組はチェコに8―3で勝ったが、ラトビアに6―7で敗れ1勝2敗となった。第8日の韓国戦で黒星発進した日本は、チェコ戦は4―1で迎えた第4エンドに3得点して快勝。