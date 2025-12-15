15日（月）北海道は積雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください。各地で風冷え、夜ほど寒くなるでしょう。＜15日（月）の天気＞発達した低気圧は北海道の東へ離れつつありますが、日本付近は冬型の気圧配置が続いています。低気圧に近い北海道では大雪や吹雪、オホーツク海側では湿ったドカ雪となっています。東北日本海側や北陸も沿岸部で雨、内陸部で雪が降り、風も強まっています。ただ、荒天のピークは越えつつあり、午