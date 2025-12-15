“筋肉アイドル”として注目を集めた元プロレスラーで女優の才木玲佳（33）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を発表した。「【ご報告】この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と発表。続けて「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に