東西所属の棋士による対抗戦「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦」は、決勝戦が12月14日（日）に東京都渋谷区「明治神宮会館」で行われました。このうち藤井聡太竜王・名人と中村太地八段による団体戦第５局は77手で藤井竜王・名人が勝利。横歩取りの中盤戦で劣勢に陥るも逆転に成功し、３年連続となる西軍の優勝に大きく貢献しました。○注目のファン投票首位対決本対抗戦はファン投票および予選から選ばれた12名の棋士が東軍と