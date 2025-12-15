テレ東は、海外の主要ショートドラマ配信プラットフォームである 「ShortMax」 および 「TopShort」 との国際共同制作によるショートドラマ2作品を、2025年度内に配信することを決定いたしました。今回のタッグは、テレ東として初めてとなるショートドラマの国際共同制作となります。 テレ東では、2024年にショートドラマ配信アプリ「BUMP」とコラボレーションしたオリジナルドラマ3作品を制