第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は６回戦が進行中。12月12日（金）には永瀬拓矢九段―千田翔太八段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、得意の角換わりを駆使してリードを奪った永瀬九段が88手で勝利。６戦全勝として２年連続となる名人挑戦に向け大きく前進しました。○誰が永瀬を止めるのか５回戦を終えた段階で全勝の永瀬九段を、１敗の糸谷哲郎八段・豊島将之九段が追いかける