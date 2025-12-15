GRe4N BOYZが、高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会『we are SNEAKER AGES （スニーカーエイジ）』エンディングテーマの「星の詩」を本日配信リリースした。「星の詩」は、溢れ出る無垢な想いと創造性を後押しするような、疾走感と底抜けに明るいサウンドに乗せたアップテンポナンバーになっているという。GRe4N BOYZは、この楽曲について、「人生の中でもきっと忘れられないそんな瞬間に曲で寄り添えたら、これ以上