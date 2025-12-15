Nikoんが、4カ月で62公演を行う2つの全国ツアーを併走している中、新たな全国ツアー＜fragile Report RELEASE TOUR＞の開催を発表した。2026年2月22日の新潟公演を皮切りに、仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と、合計10カ所を回る。3月21日に行われる東京ファイナルのみ、ワンマン公演を予定。本日よりオフィシャル先行予約がスタートした。1月13日に東京・渋谷 CLUB QUATTROで行う自主企画＜Nikoん pres