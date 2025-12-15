アイドルグループ #ババババンビが、12月8日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカットが公開された #ババババンビ #ババババンビ #ババババンビは、SNS総フォロワー数400万人超えの5人組アイドルグループ。2024年3月にグループ初となる、日本武道館ワンマンライブを開催。来年2026年3月をもってグループ活動に幕を下ろす。 #ババババンビコメント ■岸みゆ ◇週プレ集合での掲載おめでとうございます。