HANAが1stアルバム『HANA』をリリースすることを発表した。タイトルはアーティストネームでもある「HANA」。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムが完成した。2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファ