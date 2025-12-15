世界中で愛されているネコ(イエネコ)は、北アフリカや中東近辺に分布するリビアヤマネコが家畜化されたものであることが知られています。ところが、古代中国で暮らしていたネコの化石を分析した結果、これらは現代のイエネコとはまったく違う種であることが判明しました。The late arrival of domestic cats in China via the Silk Road after 3,500 years of human-leopard cat commensalism: Cell Genomicshttps://www.cell.com/