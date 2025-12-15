直田姫奈が、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のエンディング主題歌を担当することが決定した。直田にとって初めてのアニメ主題歌を担当作品となる。『穏やか貴族の休暇のすすめ。』はTOブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数200万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。本日YouTubeにて公開になった本PVにて、最新のアニメ情報と共に主題歌情報が発表されたほか