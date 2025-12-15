2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』より、本予告映像と本ポスターが解禁。また、主題歌は友成空の書き下ろし楽曲「Teacher」に決定し、新規描き下ろし特典付き第2弾ムビチケカードの発売も発表された。【動画】10年分のエモさが詰まった予告映像原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミック累計発行部数は2700万部を超え、今なお多くのファンを虜にし続けている松井