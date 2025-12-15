Laura day romanceが、JR東日本のキャンペーン「JR SKISKI」の新CMに新曲を書き下ろしたことを発表した。「JR SKISKI」は、JR東日本が1991年から展開しているスキー旅行のキャンペーン。2025-2026年シーズンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」。ヒロインとして上坂樹里が出演する新CM、JR SKISKI「今だけは青い冬。」準備篇を本日よりキャンペーンサイトにて公開、12月18日よりTVでも放映される。Laura day romanceは、12月24