友成空が、2026年3月20日より全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に新曲「Teacher」が起用されたことを発表した。松井優征原作「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した人気漫画で、2015年にはフジテレビほかにてTVアニメ化された。2025年よりTVアニメ＆原作連載終了から10周年を記念した『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクト