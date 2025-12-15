破壊的価値創造のシングル「iede」がリリースとなった。破壊的価値創造はシンガーsoanによるオルタナティブロックプロジェクトで、「iede」はその（sekai）seifuku期の5曲目に当たる作品だ。「家出」をテーマに作られたスロウなバラードとなっており、イントロからノイズとともに激しく歪んだギターがかき鳴らされるも、Aメロからはいきなりの静寂からsoanのボーカルが響く。楽曲が展開するに連れ、世界が崩壊するようにクリップし