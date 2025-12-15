日本サッカー協会は１５日、「ＩＢＡＲＡＫＩネクストジェネレーションカップ２０２５」に出場するＵ―２２日本代表メンバーを発表した。静岡県関連ではＪ１清水のＭＦ嶋本悠大（１９）、Ｊ２磐田のＭＦ川合徳孟（１８）、清水ユース出身のＭＦ矢田龍之介（１９）＝筑波大＝が選ばれた。監督は静岡県出身の大岩剛氏が務める。メンバーは２１日に招集され、大会はケーズデンキスタジアム水戸で２４日から２７日まで行われる。４