12月27日丸亀市でたんぽぽ川村エミコさんが講演会 お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコさんが「今の自分がポジティブでいられる理由」と題し、幼少期の体験や芸人としての歩みを通して、前向きに生きるヒントをユーモアを交えて話す講演会が12月27日（土）午後2時から丸亀市綾歌町栗熊西の綾歌総合文化会館「アイレックス」大ホールで開催されます。入場は無料で定員は1000人です。（定員になり次第、受付終了