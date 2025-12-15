北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長が最新折りたたみスマホを使う姿がカメラに捉えられた。朝鮮中央通信が14日に報じた平安北道亀城市（ピョンアンブクド・クソンシ）の病院竣工式の写真を見ると、金副部長は右手にスマートフォンを握っている。メーカーは確認できないが、外観から中国ブランドのオナーが「世界で最も薄い折りたたみスマホ」というコンセプトで発売した「マジック」シリーズとみられる。朝鮮新報による