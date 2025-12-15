15日から年末の交通安全運動が始まり、松本市出身のプロ野球選手、赤羽由紘さんが松本警察署の１日署長に就任しました。松本警察署の1日警察署長を委嘱されたのは松本市出身でプロ野球・東京ヤクルトスワローズで活躍している赤羽由紘選手です。15日は、松本城公園で行われた出陣式で始球式を行い、交通安全や特殊詐欺防止などを呼び掛けました。赤羽選手は松本市生まれの25歳。今シーズンは103試合に出場し、7月には