山形県内では14日、各地で火事が相次ぎました。このうち、米沢市では住宅密集地で火事が発生し住宅3棟が全焼しました。けが人はいませんでした。記者「米沢市の火災現場です。火の勢いはどんどんと強まり熱がこちらにも伝わってきます。時折、破裂音も聞こえます」14日午後8時前、米沢市信夫町で「隣の家から爆発音がして火が出ている」と119番通報がありました。駆け付けた消防が消火活動を行いましたが、火は風にあおられて近隣