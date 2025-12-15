セブン‐イレブンで「ちいかわ」とコラボしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾がスタート！第2弾は、「すっごい食べ物 いなりあげもち」など作品に登場する和洋スイーツを含む5種がラインナップされます☆ セブン‐イレブン「ちいかわ」コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」第2弾 開催開始日：2025年12月26日（金）