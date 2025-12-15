中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月15日】中国外交部は15日、日本自衛隊の岩崎茂元統合幕僚長に対し、反外国制裁法に基づく制裁を科すと発表した。公然と「台湾独立」分裂勢力と結託し、「一つの中国」原則や中日間の四つの政治文書の精神に大きく背き、中国の内政に著しく干渉し、中国の主権と領土の一体性を甚だしく損なったとした。岩崎氏に対する制裁措置は以下の通り。一、中国国内に保有する動産