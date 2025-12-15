オーストラリアのビーチで容疑者1人を含む16人が死亡した銃撃事件で、現地の警察は容疑者は50歳と24歳の親子だと発表しました。【映像】逃げ惑う人ら（現地の様子）シドニーで人気のボンダイビーチで14日、男2人が群衆に向け銃を発砲しました。この銃撃事件で容疑者の男1人を含む16人が死亡し、40人がけがをしたということです。警察は容疑者が50歳と24歳の親子で、父親は現場で警察官に射殺され、息子は重傷で病院に搬送さ