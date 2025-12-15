きのう深夜、石川県志賀町で震度4を観測する地震があり、県内では、富山市、高岡市などで最大、震度2を観測しました。気象庁によりますと、きのう午後11時26分ごろ、石川県志賀町で震度4の地震がありました。震源は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10キロと推定されます。県内では、震度2を富山市、高岡市など5つの市で観測したほか、震度1を魚津市など広い範囲で観測しました。また、きょう午前4時3分ごろにも志賀町などで震度3