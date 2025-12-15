落雷により停電が続いている富山市の豊田小学校は、きょうも臨時休校となっています。電気機器の復旧作業が行われていて、早ければきょう午後に電気が通る見込みです。富山市米田の豊田小学校では、おとといから故障した高圧ケーブルなどを取り替える作業などが行われています。豊田小学校では、今月11日に学校の設備に落雷して以降、停電が続いていて、校内の蛍光灯や空調設備が使用できないことから、きょうも臨時休校とな