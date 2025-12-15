櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（来年1月20日に幻冬舎から発売）のロープウエーカットが9日、公開された。高台で、大人っぽいワンピースを着てほほ笑む1枚となった。また、6カ所でパネル展を開催することが決定した。各店舗によって異なるテーマで展開される。▼紀伊國屋書店新宿本店「＃しっとりまつり」▼紀伊國屋書店梅田本店「＃はしゃぎまつり」▼SHIBUYA TSUTAYA「＃にっこりまつり」▼H